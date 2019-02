Wegen Sicherheitskonferenz: Volles Vorfeld auf Dürer-Airport

Diplomaten, Minister und Regierungschefs treffen sich aktuell in München - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Privatjet an Privatjet: Auf dem Nürnberger Albrecht-Dürer-Airport geht es aktuell eng zu. Weil der Münchner Flughafen wegen der Sicherheitskonferenz stark beansprucht wird, mussten mehrere Gäste nach Franken ausweichen.

Sechs Privatjets stehen aktuell auf dem Vorfeld des Nürnberger Flughafens. © Airport Nürnberg



Sechs Privatjets stehen aktuell auf dem Vorfeld des Nürnberger Flughafens. Foto: Airport Nürnberg



Es ist ein Bild, das durchaus Seltenheitswert hat: Gleich sechs Gulfstream-Privatjets reihen sich auf dem Vorfeld des Nürnberger Flughafens aneinander. Sie gehören: Gästen der Münchner Sicherheitskonferenz, die am Freitag in der Landeshauptstadt begann. Angekündigt haben sich neben der deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auch Ivanka Trump und US-Vizepräsident Mike Pence.

Hunderte Minister, Diplomaten und Regierungschefs werden sich noch bis Sonntag im Nobel-Hotel Bayerischer Hof treffen - eine Konferenz, die auch den Münchner Flughafen an Kapazitätsgrenzen bringt. Gleich mehrere Jets steuerten deshalb Nürnberg an, wie Christian Albrecht auf nordbayern.de-Nachfrage bestätigt. Wer mit seiner Gulfstream in Franken aufsetzte, darüber schweigt der Airport-Sprecher aber. Die sechs Jets, die aktuell auf dem Vorfeld des Dürer-Flughafens stehen, haben sicherlich mit der Sicherheitskonferenz in München zu tun, so Albrecht.

Unklar ist auch, wie viele Jets noch im Laufe des Wochenendes in Nürnberg aufschlagen werden. "Grundsätzlich darf jede Maschine, die zur Luftfahrt berechtigt ist, bei uns landen", sagt Albrecht. Immer wieder bietet der Dürer-Airport deshalb auch etwa dem US-Militär seine Infrastruktur an.

Immer wieder landen spektakuläre Maschinen und Promis am Nürnberger Airport - ein Überblick:

Bilderstrecke zum Thema Concorde und Co.: Diese Flugzeuge besuchten Nürnberg Tonnenschwere Fracht, viel Platz für Passagiere oder Überschallgeschwindigkeit: Auf dem Nürnberger Flughafen schauten seit seiner Einweihung 1955 schon viele spektakuläre Flugzeuge vorbei. Wir haben eine Auswahl in unserer Bildergalerie zusammengestellt.