Wegen sinkenden Preisen: Ryanair senkt Prognose

Billiganbieter muss Gewinnerwartungen erneut um 100 Millionen Euro tiefer einstufen - vor 1 Stunde

DUBLIN - Das laufende Geschäftsjahr geht noch bis März. Bereits vergangenen Oktober hatte Ryanair die prognostizierten Gewinnzahlen zurück geschraubt. Jetzt muss der Billiganbieter erneut an der Schraube drehen.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres musste Ryanair seine Gewinnprognose senken. © Daniel Bockwoldt/dpa



Der Billigflieger Ryanair hat wegen des harten Preiswettkampfs in der Branche erneut seine Prognose gesenkt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im bis Ende März laufenden Geschäftsjahr 2018/19 werde jetzt zwischen 1 und 1,1 Milliarden Euro erwartet, teilte der Lufthansa-Konkurrent am 18. Januar in Dublin mit.

Damit fällt der Gewinnrückgang im laufenden Jahr noch höher aus als zuletzt befürchtet. Der Konzern hatte die Gewinnprognose erst im Oktober wegen der Streiks und des teuren Kerosins auf 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro gesenkt. Die aktuelle Kürzung begründete der Billigflieger mit einem stärker als erwartet ausgefallenen Rückgang der Ticketpreise im Winter.

dpa