Weltmarktführer aus Franken: Exklusiver Einblick bei Meinl

Firma aus Gutenstetten fokussiert sich auf Schlagzeugequipment

GUTENSTETTEN - In der 1300-Seelengemeinde Gutenstetten spielt die Musik - und zwar wortwörtlich. Hier sitzt die Firma Roland Meinl Musikinstrumente - und damit eines der in dieser Branche führenden Unternehmen auf dem Weltmarkt. Wir haben uns umgesehen!

Die Firma Roland Meinl Musikinstrumente gehört in ihrer Branche zu den führenden Unternehmen auf dem Weltmarkt. Meinl ist Großhändler, stellt aber auch selbst her. Im Hauptsitz in Gutenstetten (Landkreis Neustadt an der Aisch) sind Verwaltung, Logistik und die Herstellung der Schlagzeugbecken, sogenannter Cymbals, untergebracht. Der Showroom ist ein Paradies für jeden Musiker.