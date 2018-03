Wendelsteiner Bäckerei Entner ist wieder insolvent

Bereits vor zwei Jahren stand die Kette vor dem Aus - vor 37 Minuten

WENDELSTEIN - Diese Rettung hielt nicht lange: Die fränkische Bäckereikette Entner hat beim Amtsgericht Nürnberg Antrag auf Insolvenz gestellt - nicht zum ersten Mal.

Die Wendelsteiner Bäcker-Kette Entner hat erneut Insolvenz angemeldet. © Weigert



Die Wendelsteiner Bäcker-Kette Entner hat erneut Insolvenz angemeldet. Foto: Weigert



Die Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens wurde denn auch von den Richtern umgehend angeordnet, "zur Sicherung des Schuldnervermögens vor nachteiligen Veränderungen". Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Klaus-Christof Ehrlicher bestellt. Der Nürnberger Rechtsanwalt kennt die "Bäckerei & Konditorei Entner GmbH" gut.

Denn: Bereits im Januar 2015 hatte das Unternehmen mit Zentrale in Wendelstein diesen Schritt gehen müssen. Damals gelang eine sogenannte Sanierung in Eigenverwaltung. Das alte Management um Geschäftsführer Günter Entner blieb im Amt und bekam vom Gericht lediglich Rechtsanwalt Ehrlicher als Sachwalter zur Seite gestellt. Zwar sank die Zahl der Filialen in den folgenden Monaten von 46 auf 30, schrumpfte die Belegschaft von 270 auf 250 Mitarbeiter. Ende September 2015 aber konnte Entner das Insolvenzverwahren erfolgreich abschließen.

Zu den Gründen, warum das Unternehmen zweieinhalb Jahre später jetzt doch wieder pleite ist, waren zunächst weder das Unternehmen noch Ehrlicher zu erreichen. Aktuell listet die Bäckerei auf ihrer Homepage noch 28 Filialen.

Bilderstrecke zum Thema Neun Traditionsfirmen aus Franken, die durch die Insolvenz mussten Die Nürnberger Modehauskette Wöhrl kämpft ums Überleben: Das Familienunternehmen will sich mit Einschnitten retten, um eine Pleite zu verhindern. Diesen Schritt haben auch schon andere Traditionsfirmen aus der Region unternommen.



Gregor le Claire