Weniger Gewinn: Erlanger Siemens-Medizinsparte schwächelt

ERLANGEN - Der Börsengang der Siemens-Medizinsparte Healthineers im März 2018 war ein Erfolg. Doch das Unternehmen tut sich schwer, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Und fuhr im dritten Quartal deutlich weniger Gewinn ein.

Das Healthineers-Gebäude in Forchheim: Der Börsenneuling fuhr im dritten Quartal deutlich weniger Gewinn ein. © Ralf Rödel



Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres hat der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers deutlich weniger verdient als ein Jahr zuvor und die Umsätze konnten gerade mal stabil gehalten werden. Einbußen durch die Umrechnung von Auslandsgeschäften in Euro - sogenannte negative Währungseffekte - , sowie Anlaufkosten für den neuen Hoffnungsträger im Diagnostikgeschäft, das Produkt Atellica, drückten auf Ergebnis und Umsatz.

Und auch einmalige Aufwendungen für einen nach Unternehmensangaben "auf lange Sicht hochprofitabler" Automatisierungsauftrag lasteten im dritten Quartal auf dem Ergebnis. In Zahlen ausgedrückt: Das Ergebnis ging um zehn Prozent auf 503 Millionen Euro zurück, der Quartalsumsatz stagnierte bei 3,3 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis – also die genannten Sondereffekte herausgerechnet – hätte das Umsatzplus rund fünf Prozent betragen. Vorstandschef Bernd Montag sieht Siemens Healthineers daher "operativ auf einem sehr guten Weg".

An den Börsen kam diese Botschaft allerdings nicht an. Unter dem Strich verfehlte das Unternehmen am gestrigen Tag die Erwartungen von Branchenexperten, die Aktien von Siemens Healthineers gehörten am Montag zum Börsenauftakt mit minus 1,65 Prozent zu den größten TecDax-Verlierern.

