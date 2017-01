Wer in Bayern 2017 eine Arbeit sucht, hat gute Chancen

Prognosen der Arbeitsagenturen günstig - auch für Flüchtlinge - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Jobsucher haben im Freistaat weiterhin gute Chancen – davon ist jedenfalls der neue Chef der bayerischen Arbeitsämter überzeugt. Denn nach seiner Prognose dürfte es auf dem hiesigen Arbeitsmarkt auch 2017 rund laufen.

Gute Chancen für Arbeitssuchende in Bayern soll es auch im Jahr 2017 geben. © Oliver Berg/Illustration (dpa)



Gute Chancen für Arbeitssuchende in Bayern soll es auch im Jahr 2017 geben. Foto: Oliver Berg/Illustration (dpa)



Trotz der großen Zahl an Flüchtlingen und wachsender weltwirtschaftlicher Risiken rechnet die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) in diesem Jahr mit weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen.

Mit voraussichtlich 247.700 im Jahresschnitt werde die Zahl heuer in Bayern allerdings nur noch leicht unter dem Wert von 2016 liegen, sagte der neue Leiter der bayerischen BA-Regionaldirektion, Ralf Holtzwart, der Deutschen Presse-Agentur. "Bayerns Arbeitsmarkt ist robust, aufnahmefähig und kerngesund", sagte Holtzwart.

Im Jahre 2016 sank die Zahl der Erwerbslosen in Bayern im Jahresschnitt nach Hochrechnungen der Behörde um rund 4800 auf 251.700. Die Jahresbilanz mit endgültigen Zahlen legt die Regionaldirektion erst Mitte Januar vor. Seit dem Start der Hartz-IV-Reform im Jahr 2005 hat sich damit die Zahl der Erwerbslosen halbiert.

Die Zahlen zeigten, dass der bayerische Arbeitsmarkt den Flüchtlingsandrang in den Jahren 2015 und 2016 gut verkraftet habe. Am Jahreswende waren bei den bayerischen Arbeitsagenturen und Jobcentern nach Holtzwarts Angaben rund 14.000 Flüchtlinge arbeitslos registriert. Für ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt sieht Holtzwart die bayerischen Arbeitsämter und Jobcenter gut gerüstet. "Wir haben sinnvolle, nahtlose Programme, mit denen die geflüchteten Menschen, wenn sie bei uns in der Betreuung sind, vom ersten Tag an unterstützt werden", sagte der bayerische BA-Chef.

Dabei könnten Flüchtlinge auch davon profitieren, dass die bayerische Wirtschaft aller Voraussicht nach auch 2017 eine Jobmaschine bleibt. Nach Holtzwarts Prognose könnte die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze im Freistaat auf 5,4 Millionen steigen; dies wären 100.500 mehr als 2016.

Schwer einzuschätzen sind nach Holtzwarts Worten hingegen die aktuellen weltwirtschaftlichen Risiken. Das gelte auch für den Brexit und die Auswirkungen von Donald Trumps Wahl zum neuen US-Präsidenten. "13 Prozent unserer bayerischen Export gehen nach Amerika. 9 Prozent gehen nach Großbritannien, das heißt: das sind für uns durchaus wichtige Handelspartner. Die beiden Länder sind schon sehr wichtig", gab der Behördenchef zu bedenken.

Wie sich die politische Neuordnung der beiden Länder letztendlich auf die Exportchancen der bayerischen Wirtschaft auswirken werde, sei noch unklar. "Ich denke, dass der psychologische Effekt und auch die Unsicherheit in den Unternehmen größere Auswirkungen haben dürfte als die tatsächlichen konkreten ökonomischen Folgen", glaubt Holtzwart.

Holtzwart hat das Amt am 1. Januar 2017 von Markus Schmitz übernommen, der in die BA zurückkehrt. Für den 56-Jährigen ist die Arbeit freilich nicht neu: Er hatte die Regionaldirektion bis Ende 2014 geleitet, war dann für zwei Jahren für eine Beraterfunktion bei der EU-Kommission in Brüssel freigestellt worden. Er organisierte in dieser Funktion den Erfahrungsaustausch zwischen 30 nationalen Arbeitsagenturen.

Bilderstrecke zum Thema Die Top 30 der größten Arbeitgeber in Mittelfranken Unsere Bilderstrecke zeigt die 30 größten Arbeitgeber der Region. Sie beschäftigen derzeit etwa 125.000 Mitarbeiter an den Standorten Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach, Zirndorf, Heroldsberg, Herzogenaurach und Herrieden. Nicht berücksichtigt sind öffentliche Einrichtungen wie Kommunen oder Kliniken.



dpa