Wieder Rekord: Franken bei Urlaubern beliebt wie nie

Tourismusverband meldet Jahr um Jahr Rekorde - Städte besonders attraktiv - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Die Rekorde hören nicht auf: Auch im vergangenen Jahr übernachteten so viele Menschen in der Urlaubsregion Franken wie nie zuvor. Besonders Oberfranken legt kräftig zu.

Bei Touristen und Einheimischen nach wie vor beliebt: Der Brombachsee. © Symbolbild: Wolfgang Dressler



Die Zahl der Übernachtungen in der Urlaubsregion Franken im vergangenen Jahr übertraf das Rekordergebnis 2015. Mit 21,5 Millionen stieg sie um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag in Nürnberg sagte. Der Tourismusverband meldet dabei Jahr um Jahr Rekordergebnisse. Schon 2014 hatte es eines gegeben, das dann im Folgejahr noch einmal überschritten wurde – wie auch 2016. Als besonders attraktiv für Besucher erwiesen sich Herrmann zufolge wieder die Städte.

Am stärksten fällt der Zuwachs in Bayreuth aus. Ein Plus von 12,2 Prozent verzeichnete die Richard-Wagner-Stadt im zurückliegenden Jahr (rund 393.000 Übernachtungen). Auch Bamberg zog ordentlich an, dort waren es fast 660.000 Übernachtungen, ein Anstieg um 8,7 Prozent. Nürnberg steht auf Platz drei beim Zuwachs, nämlich 6,8 Prozent mehr Übernachtungen (rund 3,2 Millionen).

Würzburg legte um 2,7 Prozent zu (etwa 916.000 Übernachtungen), und auch in Erlangen stieg die Zahl mit circa 527.000 Übernachtungen um 1,7 Prozent. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Jubiläum 500 Jahre Reformation - zum Beispiel mit der Bayerischen Landesausstellung „Ritter, Bauern, Lutheraner“ vom 9. Mai bis 5. November 2017 in Coburg.

