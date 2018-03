Wirtschaft der Türkei wächst stärker als die Chinas

Analysten warnen aber: Die Begeisterung könnte vorübergehender Natur sein - vor 27 Minuten

ISTANBUL - Der Putschversuch 2016 warf auch die Wirtschaft in der Türkei zurück, nun feiert die Regierung angesichts eines Wachstums von mehr als sieben Prozent einen "hervorragenden Erfolg".

Erdogan und die Türkei setzen sich nun mit dem Wirtschaftswachstum an die Spitze der G20 Gruppe. © Petko Momchilov/ImpactPressGroup/dpa



Nach einer Wachstumsdelle wegen des Putschversuches 2016 hat die Wirtschaft in der Türkei im vergangenen Jahr noch stärker als die in China zugelegt. Die türkische Volkswirtschaft sei 2017 im Jahresvergleich um 7, 4 Prozent gewachsen, wie das türkische Statistikamt in Ankara am Donnerstag mitteilte. Analysten warnten aber vor verfrühter Euphorie. Im Jahr zuvor hatte das nachträglich angepasste Wirtschaftswachstum bei 3,2 Prozent gelegen. In China lag das Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft 2017 im Jahresvergleich nach offiziellen Angaben bei 6,9 Prozent.

Das starke Wachstum im vergangenen Jahr erzielte die Türkei trotz großer politischer Spannungen mit Deutschland und anderen wichtigen Handelspartnern. Die Türkei kämpft allerdings gleichzeitig gegen hohe Inflation und Arbeitslosigkeit von jeweils mehr als 10 Prozent sowie gegen einen anhaltenden Wertverfall der einheimischen Währung. In dieser Woche konnten für einen Dollar erstmals mehr als vier türkische Lira gekauft werden. Gegenüber dem Euro steht die Lira kurz vor einem Wechselkurs von fünf zu eins.

"An die Spitze der G20-Gruppe gesetzt"

Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci sprach von einem "hervorragenden Erfolg". Zeybekci teilte auf Twitter mit, mit dem Wachstum von 7,4 Prozent habe sich die Türkei an die Spitze der G20-Gruppe der wichtigen Industrie- und Schwellenländer gesetzt.

Der Wirtschaftsexperte und Ex-Zentralbänker Ugur Gürses sagte der Deutschen Presse-Agentur allerdings: "Trotz der Euphorie können wir hier nicht von einem gesunden und nachhaltigen Wachstum sprechen." Höhere Investitionen der Regierung und stärkere Nachfrage von Privathaushalten hätten dazu geführt, dass die Märkte die Verluste aus dem Putschjahr 2016 hätten ausgleichen können. Das seien aber nur temporäre Maßnahmen. Weiterhin fehle es an langfristigen Auslandsinvestitionen.

Der Wirtschaftsexperte Atilla Yesilada von der Marktforschungs- und Analysefirma Global Source Partners sagte, der Wertverlust drohe die wachsenden Schulden von Unternehmen und ausländischen Währungen zu einem chronischen Problem für die Türkei zu machen. Die Zentralbank müsse eigentlich die Zinsen erhöhen, um die Lira zu schützen. Da solche Zinserhöhungen aber das Wachstum vor wichtigen Wahlen 2019 abschwächen würden, werde die Regierung sich dagegen stemmen.

Das türkische Statistikamt teilte mit, im vierten Quartal 2017 habe die Wirtschaft im Land verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 7,3 Prozent zugelegt. Im dritten Quartal hatte dieser Wert bei 11,3 Prozent gelegen. Im dritten Quartal des Vorjahres hatten der Putschversuch vom Juli 2016 und die politische Instabilität im Land allerdings erstmals seit dem Krisenjahr 2009 dazu geführt, dass die türkische Wirtschaft geschrumpft war (minus 0,8 Prozent).

dpa