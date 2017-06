Europa hat sich ein Stück weit von den USA und speziell deren Präsident Donald Trump entfernt. Es knirscht – auch in den wirtschaftlichen Beziehungen. Da trifft es sich gut, dass sich gerade mit Indien ein neuer Partner anbietet, der vor allem den deutschen Mittelstand umwirbt. Ganz einfach würde so eine Partnerschaft aber nicht: Der Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft merkt kritisch an, Indien mache es mit einer schwerfälligen Verwaltung und fehlender Infrastruktur deutschen Firmen schwer, sich für Investitionen zu entscheiden. Der Ausschuss kritisierte insbesondere die Aufkündigung des bilateralen Investitionsschutzabkommens zwischen beiden Ländern. Und auch politisch ist einiges im Argen. © dpa