Wizz Air fliegt ab sofort nonstop von Nürnberg nach Kiew

Acht osteuropäische Ziele sind vom Albrecht-Dürer-Flughafen aus erreichbar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf nach Osteuropa: Seit Sonntag steuert die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air regelmäßig nonstop die ukrainische Hauptstadt an. Zweimal pro Woche, immer montags und freitags, fliegt Wizz Air von Nürnberg nach Kiew und bietet damit im Sommerflugplan 2017 insgesamt acht Direktziele an, sechs davon ganzjährig.

Von Nürnberg aus nonstop nach Kiew - Wizz Air macht das ab sofort möglich. Foto: Airport Nürnberg



Der Ausbau des Wizz-Air-Engagements am Albrecht Dürer Airport Nürnberg kommt nicht von ungefähr. Osteuropäische Länder gewinnen in ganz Deutschland immer mehr an Bedeutung. Besonders Billig-Airlines, zu denen auch Wizz Air zählt, beflügeln dieses Marktsegment. Während noch vor zwei Jahren weniger als vier Prozent der Passagiere in Nürnberg zu Zielen in Osteuropa starteten, waren es im ersten Halbjahr 2017 bereits rund zehn Prozent.

Neben der Verbindung nach Kiew bietet die Airline neuerdings auch Flüge von Nürnberg nach Tuzla und nach Belgrad an. Die Verbindungen von Nürnberg nach Bukarest, Cluj-Napoca, Skopje, Sibiu und Sofia stehen bereits länger im Programm.

Gestartet war Wizz Air im Oktober 2014 mit Flügen nach Cluj-Napoca und Bukarest. Seither hat sich das Streckennetz der Airline rasant weiterentwickelt. So hat sich die Zahl der monatlichen Wizz-Air-Passagiere von Oktober 2014 bis Juli 2017 mehr als versechsfacht.

"Wizz Air ist nicht mehr aus Nürnberg wegzudenken. Die Airline hat einen Marktanteil von inzwischen rund sechs Prozent am Albrecht Dürer Airport", so Flughafengeschäftsführer Michael Hupe. Ergänzt wird das starke Osteuropa-Programm ab Anfang November mit zwei weiteren attraktiven Zielen: Vilnius, Hauptstadt von Litauen und Krakau, Nürnbergs Partnerstadt, in Polen. Beide Großstädte werden von Ryanair mehrmals wöchentlich angeflogen.

