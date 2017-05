Wizz Air nimmt neue Verbindung Nürnberg-Belgrad auf

Airline fliegt zweimal in der Woche in die serbische Hauptstadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air hat am Freitag, 19. Mai, die neue Direktverbindung zwischen Nürnberg und Belgrad aufgenommen. Die Airline fliegt die Strecke zweimal wöchentlich.

