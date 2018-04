Wohin mit dem Spargroschen? Vier Fachleute geben Tipps

Nürnberger Nachrichten laden zur Telefonaktion mit Finanzexperten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wie soll man in Zeiten der Niedrigzinsen heute noch sein Geld anlegen? Kostenlosen Expertenrat zur Geldanlage gibt es heute von 17.30 bis 19.30 Uhr bei der Telefonaktion der NN.

Und wie steht es mit einer Investition in fremde Währungen? Lauern auch bei diesen Anlageformen irgendwo Nachteile? - Die Experten beantworten solche Fragen am Mittwoch am Telefon oder im Online-Chat. © Andrea Warnecke/dpa-tmn



Die Nullzinspolitik in der Eurozone hält an. Sichere Anlagen werfen so gut wie keinen Zins mehr ab. Was also tun, wenn man Vermögen bilden oder anlegen möchte? Vier Fachleute des Bundesverbands deutscher Banken geben unseren Lesern heute Abend zwei Stunden lang wichtige Tipps rund um das Thema Sparen und Vermögensanlage.

Die Zinsen sind seit langem im Keller. Dafür haben Aktien in den vergangenen Jahren - unter dem Strich - einen beachtlichen Aufstieg hingelegt. Viele Unternehmen zahlen ihren Aktionären auch eine hohe Dividende. Aber wie geht es weiter an den Börsen? Schließlich hat es zuletzt immer wieder auch fallende Kurse gegeben. Für wen also sind diese Wertpapiere geeignet?

Eigentumswohnung oder Gold?

Und was ist von Immobilien zu halten? Lohnt sich die Investition? Und wenn ja, in welcher Form: als Fonds oder gleich im Stück als ganzes Haus oder Eigentumswohnung? Oder sollte man statt auf dieses sogenannte Betongold lieber gleich auf das echte Gold setzen? Und sollte ich trotz allem nicht auch Tages- und Festgeld haben?

Tipps zu diesen und ähnlichen Überlegungen geben am Telefon Carsten Knorr, Thomas Köstler und Oliver Schlenzger. Rolf Christl sitzt am Computer bereit, um Ihre Fragen via Internet im Chat zu beantworten.

Diese vier Finanzexperten stellen sich den Fragen der User:

Rolf Christl: Internetchat

Carsten Knorr: (0911) 2162196

Thomas Köstler: (0911)216 2197

Oliver Schlenzger: (0911)2162198

Eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Fragen und Antworten wird in einer der nächsten Ausgaben der Nürnberger Nachrichten in anonymisierter Form veröffentlicht.