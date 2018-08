Nicht nur die deutsche Nationalmannschaft, auch Adidas schoss sich mit dem "Wunder von Bern" in die Herzen der Fans. Bei der Fußball-WM von 1954 in der in der Schweiz stattete der seinerzeit noch reine Schuhhersteller die deutsche Nationalelf mit Fußballschuhen aus. Deutschland wurde Weltmeister nach dem 3:2-Finalsieg über Ungarn. Der Trainer Sepp Herberger (rechts) und Spieler Fritz Walter (links) wurden wie Helden gefeiert. © dpa