Ins Van-Gogh-Museum in Amsterdam oder lieber am Strand liegen auf Fuerteventura? Nach Paris zum Sightseeing oder Mode shoppen in Mailand? Wir haben die Länder für Sie aufgelistet, in die man von Nürnberg aus direkt fliegen kann. Schönen Urlaub!

In eine tiefe Krise ist die Porzellanbranche nach der Wende geraten. Viele Unternehmen rutschten in die Pleite, andere wurden übernommen. Von 28.000 Mitarbeitern im Jahre 1992 sind heute noch rund 4000 in dem Wirtschaftszweig übrig geblieben, der in Oberfranken besonders stark vertreten ist. Ein Unternehmen, das seit fast 120 Jahren alle Höhen und Tiefen der Geschirrproduzenten mitgemacht hat, ist die Porzellanfabrik Walküre in Bayreuth. Was ist das Erfolgsrezept des Familienbetriebs in vierter Generation?