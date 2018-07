Zug-Allianz Siemens-Alstom: EU-Kommission hat Bedenken

BRÜSSEL - Gegen die geplante Zug-Allianz zwischen Siemens und dem französischen Konkurrenten Alstom hat die EU-Kommission Bedenken und will nun vertieft prüfen.

Alstom will mit Siemens kooperieren - doch noch gibt es Hürden. Foto: Etienne Laurent (dpa)



Die Kommission hat insbesondere Bedenken, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb im Bereich der Zulieferung mehrerer Arten von Schienenfahrzeugen und Signalsystemen beeinträchtigen könnte. Die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager erklärte, die Kommission werde prüfen, "ob die geplante Übernahme von Alstom durch Siemens dazu führen könnte, dass "bei Ausschreibungen für Rollmaterial und Signaltechnik aufgrund des niedrigeren Wettbewerbsdrucks zu höheren Preisen führen könnte, was sich letztlich zum Nachteil von Millionen Europäerinnen und Europäern auswirken könnte."

Anders als der Siemens-Konzern, der den Zusammenschluss mit Alstom auch mit der wachsenden Konkurrenz durch den Bahn-Giganten CRRC aus China begründet, sieht Brüssel diese Gefahr offenbar nicht. Es "erscheint zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, dass neue Player, insbesondere mögliche chinesische Anbieter, in absehbarer Zukunft in die europäischen Märkte vordringen werden", heißt es. Die Kommission hat nun 90 Arbeitstage Zeit für die Prüfung. Siemens erklärte, beide Partner würden weiter am aktualisierten Fusionsfahrplan festhalten, der den Abschluss im ersten Halbjahr 2019 vorsieht.

Kaeser stellt Vision 2020+ vor

Wie es insgesamt mit Siemens weitergehen soll, verrät Konzernchef Joe Kaeser am 2. August bei der Vorlage der Quartalszahlen. Schon lange angekündigt, will Kaeser den bereits mit der Vision 2020 begonnenen Umbau des Unternehmens fortsetzen und aus dem Konzern einen "Flottenverband" bilden mit einzelnen, selbstständigen Sparten nach dem Vorbild der Medizintechnik und der Windkraft-Tochter und wie das auch mit der Bahnsparte Mobility gerade geschehen soll. Vor allem die Konzernverwaltung soll schlanker werden, Stellen dürften daher vor allem in München wegfallen.

