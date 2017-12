Zwei Fahrten für 49,90 Euro: Lidl verkauft wieder Bahntickets

Zwei Fahrten innerhalb Deutschlands mit dem ICE, IC oder EC - vor 16 Minuten

BERLIN - Die Deutsche Bahn (DB) verkauft ab dem 4. Dezember wieder Fahrkarten bei Lidl. Zwei Fahrkarten für jeweils eine einfache Fahrt mit ICE, IC oder EC in der zweiten Klasse kosten 49,90 Euro, wie die Bahn am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Für 49,90 Euro gibt es nun wieder beim Discounter Lidl zwei Fahrten innerhalb Deutschlands mit einem ICE, IC oder EC der Deutschen Bahn. © Daniel Reinhardt/dpa



Die Tickets werden demnach verkauft, solange der Vorrat reicht. Sie werden vom 8. Januar bis 27. März an allen Tagen außer freitags gültig sein. Jeder Kunde darf bis zu fünf DB-Tickets bei Lidl kaufen. Der Kunde bekommt zwei Buchungscodes, die er online einlösen kann.

In den Filialen des Discounters gibt es die Tickets bis zum 9. Dezember, online unter lidl.de vom 6. bis zum 10. Dezember, wenn der Vorrat solange reicht. Wie viele Tickets die Bahn anbietet, teilte sie nicht mit.

Die Bahn hatte schon 2010 und im vergangenen Jahr Tickets bei Lidl verkauft; 2010 gingen mehr als eine halbe Million Fahrkarten an die Kunden. Die Kooperation mit Lidl im vergangenen Jahr sei sehr erfolgreich gewesen, erklärte Marketing-Vorstand Michael Peterson. "Daran wollen wir anknüpfen und auch in diesem Jahr mit dem Aktionsticket neue Kunden gewinnen."

afp