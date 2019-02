WM-Abfahrt verkürzt - Start auf um 13.00 Uhr verschoben

ARE - Bei der Ski-WM in Are soll am heutigen Samstag eine verkürzte Abfahrt vom Super-G-Start erfolgen. Ein Rennen über die volle Distanz von 3122 Metern ist nicht möglich, wie der Skiweltverband entschied.

Der Norweger Aksel Lund Svindal muss sein letztes Karriere-Rennen auf einer verkürzten Strecke absolvieren. © Giovanni Auletta/AP (dpa)



Der Wettkampf auf der etwa einen Kilometer kürzeren Strecke soll um 13.00 Uhr beginnen, der ursprünglich geplante Start wurde wegen Wolken um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Wegen des Wetters mit Schneefall, Wind und schlechter Sicht im oberen Streckenteil steht das Rennen auf der Kippe. Eine weitere Entscheidung der Jury soll um 12.45 Uhr erfolgen. Für den Deutschen Skiverband sind Josef Ferstl, Manuel Schmid, Dominik Schwaiger und Linus Straßer gemeldet.

