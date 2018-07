WM-Traum endet für Russlands "Wehrpflichtige"

SOTSCHI - Als für Russland kurz vor Mitternacht die WM-Party nach über drei Wochen innerhalb einer Sekunde vorbei war, da verschwand der Mann mit dem markanten Schnauzer in Richtung Kabinengang. Ohne sich umzudrehen und festen Schrittes.

Hatte seine Nerven beim Elfmeterschießen nicht im Griff: Russlands Fjodor Smolow. © Christian Charisius (dpa)



Stanislaw Tschertschessow ist ein Platz in der Ruhmeshalle des russischen Fußballs nach dem so bitteren Viertelfinal-Aus im Elfmeterschießen gegen Kroatien dennoch gewiss. Der Nationalcoach der Sbornaja konnte auch von Präsident Wladimir Putin am Telefon nicht getröstet werden. "Wir fühlen uns ein bisschen wie Wehrpflichtige, die früh abgezogen wurden", klagte er.

"Wir wollten der Heimat noch bis zum 15. Juli dienen", sagte Tschertschessow in dem ihm eigenen Sprachduktus. An diesem Tag findet in Moskau das Endspiel der Weltmeisterschaft ohne den Gastgeber statt. Dass die Russen als 70. der FIFA-Weltrangliste und krasser Außenseiter alle Erwartungen übertroffen hatten, machte sie trotz des WM-Ausscheidens stolz. "Unsere Herzen sind gebrochen. Wir haben gekämpft wie die Löwen", sagte Stürmer Artjom Dsjuba.

"Russland steht im Viertelfinale und führt auch noch lange Zeit. Mamma Mia! Dass wir überhaupt so weit gekommen sind, ist ein unglaublicher Traum. Ganz Russland atmet Fußball", schwärmte das Internet-Portal "Sowjetski Sport". "Kommersant" schrieb: "Dieser Abend, an dem wir nun die Mannschaft schweren Herzens aus dem Turnier verabschieden müssen, war außergewöhnlich und lang. Aber die Sbornaja hat ein Denkmal gesetzt und wird wohl jedem, der diese WM miterlebt hat, noch Jahre in Erinnerung bleiben."

Der sichere Flachschuss von Barcelona-Star Ivan Rakitic im fünften Durchgang des Elfmeterschießens brachte die Entscheidung am Samstagabend vor 44 287 Zuschauern im Fischt-Stadion von Sotschi. "Im Sport gibt es nur einen Pokal. Und wir haben jetzt keine Chance mehr, diesen Pokal zu gewinnen", sagte der ernüchterte Tschertschessow. "Wir haben das Land auf den Kopf gestellt, das freut uns."

Putin habe ihn vor und nach dem Spiel kurz angerufen. "Er hat uns für ein großartiges Spiel gratuliert ... Aber ich habe ihm gesagt, dass wir enttäuscht sind. Er hat mir geantwortet, dass wir die Augen offen halten und unsere nächsten Schritte machen sollen."

Der gebürtige Brasilianer Mário Fernandes hatte in der Verlängerung noch den Ausgleich zum 2:2 (115.) geschafft, im Wettschießen vom Punkt aber die Nerven verloren und den Ball neben das Tor gesetzt. "Ich muss mich für den verschossenen Elfmeter entschuldigen", sagte der Unglücksrabe. Zuvor hatte Denis Tscheryschew mit seinem vierten Turniertreffer das Team von Tschertschessow in Führung gebracht (31.). Der Hoffenheimer Bundesliga-Profi Andrej Kramaric (39.) und der Ex-Leverkusener Domagoj Vida (111.) trafen dann für die Kroaten.

Im Achtelfinale hatten die Russen noch Ex-Weltmeister Spanien im Elfmeterschießen ausgeschaltet, auch diesmal rannten die Gastgeber 120 Minuten wie um ihr Leben - bis in Sotschi und in der Fanzone von Moskau auf den Sperlingsbergen oberhalb des Final-Stadions Luschniki die "Rossija, Rossija!"-Rufe verstummten.

"Das ganze Land, ganz Russland, ist verliebt in uns. Sie wissen, was die Nationalmannschaft wert ist", sagte Tschertschessow, dem nach dem nervenaufreibenden K.o.-Spiel nicht einmal die Krawatte verrutscht war. Der frühere Torhüter von Dynamo Dresden soll Russlands Team nun auch zur EM 2020 führen; der Fußballverband RFS will den Erfolgscoach unbedingt halten. Tschertschessow selbst sagte auf die Frage nach seiner Zukunft: "Wir können nicht vorhersagen, ob ich bleibe oder nicht. Wir müssen alles genau analysieren."

