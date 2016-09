Wo steht Deutschland im internationalen Bildungsvergleich?

BERLIN - Das Abschneiden des deutschen Bildungssystem im internationalen Vergleich beleuchtet eine große OECD-Studie, die heute in Berlin vorgestellt wird. Der Bericht vergleicht die Abschlüsse in den einzelnen Ländern, die Investitionen in Bildung und die Organisation von Schulen.

Fünftklässler an einem Gymnasium: Eine neue internationale Studie vergleicht Bildungssysteme. © Daniel Bockwoldt/Archiv (dpa)



Gefragt wurde auch, wie sich der Anteil von Menschen ohne Abitur oder Berufsabschluss entwickelt hat. Die Ergebnisse präsentiert der OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher, kommentiert werden sie von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka(CDU).

