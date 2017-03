Die Brutzeit der Störche steht bevor: Storchenexperte Edmund Lenz hat die Nester auf dem Alten Rathaus und der Alten Mälzerei in Höchstadt ausgeputzt. Jetzt können die Störche ihre Eier legen.

Ein Schweinemastbetrieb in Bindlach stand am Donnerstagabend in Flammen. Bei dem Brand starben etwa 1000 Schweine einen qualvollen Tod. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens eine halbe Million Euro.