Würzburger Baskets verpflichten Benzing

vor 1 Stunde

Würzburg (dpa) - Dem Basketball-Bundesligisten s.oliver Baskets Würzburg ist mit der Verpflichtung von Robin Benzing ein Transfercoup gelungen. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bindet sich für drei Jahre an die Unterfranken, wie der Verein mitteilte.

DBB-Kapitän Robin Benzing unterschrieb für drei Jahre in Würzburg. © Lefteris Pitarakis (dpa)



Der 28 Jahre alte Flügelspieler lief zuletzt für CAI Saragossa in Spanien auf und war vorher lange in der Bundesliga in Ulm und beim FC Bayern München aktiv. Zuletzt führte Benzing das DBB-Team bei der Europameisterschaft als Kapitän an und erreichte mit der Mannschaft um Topstar Dennis Schröder die Runde der letzten Acht.

dpa