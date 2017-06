Zahl der Toten nach Hochhausbrand auf vermutlich 58 gestiegen

LONDON - Nach dem Hochhausbrand in London ist die Zahl der Toten auf vermutlich 58 gestiegen. Das teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt am Samstag auf Basis von Vermisstenmeldungen mit.

dpa