Zum Jubiläum in Erlangen erklingt Musik

Konzert mit der "Camerata Franconia" zur Städtepartnerschaft Erlangen-Wladimir - vor 18 Minuten

ERLANGEN - 35 Jahre Städtepartnerschaft Erlangen–Wladimir: Das ist zwar kein "rundes" Jubiläum, aber – so befinden beide Städtevertreter – ein Grund zum Feiern, zur Bestätigung dieser Beziehung. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 18. März, ab 19 Uhr im Redoutensaal ein Konzert mit der "Camerata Franconia" statt.

Erlangens russische Partnerstadt Wladimir in Eis und Schnee: Wladimir Fedins Bild ist Bestandteil einer Foto-Ausstellung, die derzeit in den Räumen der Erlanger Nachrichten zu sehen ist. © Wladimir Fedin



Die Erlanger Nachrichten trafen sich mit dem Vertreter der Städtepartnerschaften, Peter Steger vom Bürgermeisteramt Erlangen, und dem musikalischen Leiter der "Camerata Franconia", Dorian Keilhack, um über die Partnerschaft und das bevorstehende Jubiläumskonzert zu sprechen.

Peter Steger freut sich über den langjährigen, regen Austausch, der seit 1983 besteht und von den jeweils regierenden Stadtoberhäuptern Dietmar Hahlweg, Siegfried Balleis und nun Florian Janik politisch voll und ganz unterstützt wurde und wird. Peter Steger bemerkt: "Diese Kontinuität über Jahrzehnte ist ungewöhnlich. Das verdanken wir auch dem politischen Engagement. Wenn die Politik das nicht will und voll unterstützt, dann wird das nichts." Steger betont auch, wie wichtig es ist, sich im Turnus von fünf Jahren, alternierend zwischen Wladimir und Erlangen, dieser Partnerschaft zu erinnern, dies zu feiern: "Es ist die Zeit, um Bilanz zu ziehen, um zu feiern, was entstanden ist."

Die Partnerschaft zwischen Erlangen und Wladimir ist intensiv. An die 550 Gäste waren bei den kulturellen Veranstaltungen dieser Tage dabei (die Erlanger Nachrichten berichteten). Auch Keilhack, der das Konzert leiten wird, äußert sich lobend über das Interesse und die Offenheit der Erlanger für die russische Kultur.

Gibt Konzerte auch in Deutschland, Italien und Spanien: Cellist Alexander Tichonow. © Stadt Erlangen



Ein Höhepunkt wird sicherlich das Jubiläumskonzert zur 35-jährigen Städtepartnerschaft, das am 18. März ab 19 Uhr im Redoutensaal stattfinden wird. Steger verspricht: "Der protokollarische Rahmen wird klein sein. Der Erlanger Oberbürgermeister und ein Vertreter aus Wladimir werden Grußworte sprechen, ansonsten geht es um die Musik, das gemeinsame Feiern." Das Stadtoberhaupt von Wladimir ist allerdings nicht vertreten, weil am 18. März gleichzeitig Präsidentschaftswahlen in Russland sind.

Es versteht sich von selbst, dass das musikalische Programm russische und deutsche Kompositionen enthält: Gleich zwei deutsche Erstaufführungen sind die beiden Werke des Wladimirer Komponisten Andrej Schewljakow: "Die Mühle" und eine "Serenade". Keilhack verspricht, dass es immer "klanglich", ja sogar jazzig zugehen wird.

Leiter eines Jazz-Ensembles

Andrej Schewljakow wurde in Dserschinsk in einer Musikerfamilie geboren. Seine Ausbildung erhielt er am Konservatorium in Nischnij Nowgorod. Seit 1990 lebt er als Multiinstrumentalist (Klavier, Geige, Bratsche) und Komponist in Wladimir, wo er an der Universität Orchester- und Kammermusik sowie Violine unterrichtet und unter anderen ein Jazz-Ensemble leitet, das bereits bei den Erlanger Schlossgartenkonzerten aufgetreten ist. Der vielfach ausgezeichnete Musiker arbeitet über Genre- und Stilgrenzen hinweg.

Komponist und instrumentales Multitalent: Andrej Schewljakow. © Stadt Erlangen



Doch auch eines der berühmtesten Werke russischer Musikgeschichte mit Sergej Prokofievs "Sinfonie classique" wird von der "Camerata Franconia" einstudiert. Klassisch im stilgeschichtlichen Sinne ist Joseph Haydns "Cellokonzert" in C-Dur, mit dem russischen, in Wladimir wirkenden Solisten Alexander Tichonow. Alexander Tichonow wurde in Moskau als Sohn einer Musikerfamilie geboren und studierte bei Alexander Brown am Konservatorium von Nischnij Nowgorod Cello. Weitere Etappen seiner Ausbildung führten ihn nach Tiflis, wo er bei den Professoren Illarion Tschejschwili und Rewasa Matschabeli den letzten Schliff erhielt.

Seit vielen Jahren unterrichtet der Cellist an der Musikhochschule Wladimir, gibt Konzerte nicht nur in seiner Heimat, sondern auch in Deutschland, Italien und Spanien als Solist und mit Kammerensembles. Er wurde mit dem Preis der Stiftung "Russische Aufführungskunst" ausgezeichnet.

Uraufführung mit Solopartie

Doch auch die Erlanger warten mit einem eigenen Werk auf: Es handelt sich hierbei um die Uraufführung einer Komposition des ehemaligen Leiters des Erlanger Musikinstituts, Eberhard Klemmstein: "6 Chanson für Bariton und Blechbläser-Quintett". Der Bariton und Erlanger Kulturförderpreisträger Christian Hilz übernimmt die Solopartie.

Die Erlanger Nachrichten verlosen für dieses Konzert 3x2 Karten. Wer gewinnen möchte, schreibt eine Postkarte mit dem Stichwort "Wladimir" an Erlanger Nachrichten, Innere Brucker Straße 11, 91054 Erlangen oder mailt das Stichwort "Verlosung: Wladimir" an redaktion-erlangen@pressenetz.de (die Gewinner werden verständigt).

SABINE KREIMENDAHL