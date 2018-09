Zum Schulstart: Kinder bereiten Pausenbrote zu

NEUSTADT/AISCH - Unter dem Motto "Wir machen dein Pausenbrot" geben die Landfrauen im Bayerischen Bauernverband zum Schulanfang Anregungen für das gesunde und vielfältige Pausenbrot. Dazu laden sie Kinder und Eltern am Montag, 10. September von 9.30 bis 12 Uhr auf den Neustädter Marktplatz ein.

Anregungen zum gesunden und vielfältigen Pausenbrot geben die Landfrauen an einem Aktionstag auf dem Neustädter Marktplatz. © Harald Munzinger



Nach den Sommerferien zum Start ins neue Schuljahr 2018/19 stellten sich nun wieder viele Eltern die Frage, welches Pausenbrot sie den Kindern mitgeben. Das greifen die Landfrauen im BBV-Kreisverband mit einer Verbraucherinformation über die Erzeugung von regionalen Lebensmitteln für das Pausenbrot auf.

Noch vor dem Start der bundesweiten Aktion "WIR MACHEN..." des Deutschen Bauernverbandes am 11.September, geht Kreisbäuerin Renate Ixmeier in die Informationsoffensive. Am Montag, 10. September, hat auf dem Marktplatz der Kreisstadt jedes Kind die Gelegenheit, sich ein Pausenbrot vor Ort zu gestalten und das in einer Box mit nachhause zu nehmen oder vor Ort zu verzehren. Außerdem werden verschiedene Milchgetränke angeboten.

Dazu sind 9.30 bis 12 Uhr auch alle Verbraucher eingeladen, den Informationsstand zu besuchen. Dort werben die Landfrauen "für den Genuss und die Wertschätzung dessen, was vom Feld und aus dem Stall kommt: ihre Ernte und Arbeit". Mit Verbrauchern ins Gespräch kommen Der Aktionstag "Wir machen die Ernte zu Deinem Genuss…" folgt der Bauernverband "der Idee, Landwirtschaft im städtischen Umfeld ins Gespräch zu bringen".

Während beim Tag des offenen Hofes viele Städter den Bauern auf seinem Hof besuchten, würden nun die Landwirte in die Stadt ziehen, um dort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, wird zu der Initiative mitgeteilt. 2018 das Thema "Ernte" als Höhepunkt im landwirtschaftlichen Zyklus platziert. Die Ernte stehe symbolisch für alle Lebensmittel und Rohstoffe, die die Bauern erzeugten. Als verbindendes Element zwischen Landwirten und Verbrauchern, Bauern und Bürgern eigne sich dieses Thema perfekt für die Gespräche mit den Verbrauchern. Kreisbäuerin Renate Ixmeier hofft mit ihren Landfrauen, dass davon seitens der Bevölkerung am Montag reger Gebrauch gemacht wird. Schließlich ziele die Aktion auf den Dialog ab und biete Kindern ganz praktisch Anregungen für ihr Pausenbrot.

