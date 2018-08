Zverev-Brüder duellieren sich in Washington im Achtelfinale

WASHINGTON - Titelverteidiger Alexander Zverev hat beim Hartplatz-Turnier in Washington das Achtelfinale erreicht und spielt nun erstmals auf der ATP-Tour gegen seinen Bruder Mischa.

Titelverteidiger in Washington: Alexander Zverev. © Carolyn Kaster/AP (dpa)



Der 21-jährige Tennisprofi aus Hamburg gewann sein Auftaktmatch gegen den Tunesier Malek Jaziri in zwei Sätzen mit 6:2, 6:1. Wegen Regens war die Zweitrunden-Partie am Dienstag unterbrochen und erst am nächsten Tag fortgesetzt worden.

Fordet seinen Bruer im Achtelfinale: Mischa Zverev. Carolyn Kaster/AP © Carolyn Kaster (dpa)



Da auch Zverevs neun Jahre älterer Bruder Mischa erfolgreich in das Turnier gestartet war, kommt es im Achtelfinale zum Bruder-Duell der beiden. Mischa Zverev bezwang den US-Amerikaner Tim Smyczek ebenfalls in zwei Sätzen mit 6:2, 7:6 (9:7). In der ersten Runde hatten beide ein Freilos gehabt.

Der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev ist beim Turnier in der US-Hauptstadt an Nummer eins gesetzt und sicherte sich im vergangenen Jahr den Titel.

