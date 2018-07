Zverev mit Aufholjagd in Wimbledon

LONDON - Die Dramatik seiner imposanten Aufholjagd verriet Alexander Zverev erst nach seinem Drittrundeneinzug von Wimbledon. Er habe an einem Magen-Darm-Virus gelitten, sich während des ersten Teils gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz übergeben.

Alexander Zverev ist in Wimbledon in die 3. Runde eingezogen. Foto: Steven Paston/PA Wire (dpa)



Und wenige Stunden vor der Fortsetzung habe er gar überlegt, beim bedeutendsten Tennis-Turnier der Welt gar nicht mehr anzutreten. "Ich hatte sehr wenig Energie, ich habe seit gestern nichts mehr gegessen", sagte Deutschlands bester Tennisspieler. "Aber dann habe ich gedacht, wenn ich mich nicht gut fühle, spiele ich nur einen Satz. Wenn ich mich besser fühle, können es zwei sein."

So versuchte es der Wimbledon-Mitfavorit, das Adrenalin half, und Zverev entwickelt sich immer mehr zum Meister des Comebacks. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme befreite sich Deutschlands Tennis-Jungstar in grandioser Kämpfermanier aus der bedrohlichen Situation, in der ein weiterer Satzverlust das überraschend frühe Aus bedeutet hätte. Es war durchaus Zverevs Glück, dass die Partie am Agabend wegen der einbrechenden Dunkelheit bei einem 1:2-Satzrückstand aus seiner Sicht abgebrochen worden war.

Nach dem 6:4, 5:7, 6:7 (0:7), 6:1, 6:2 gegen Fritz hat der Weltranglisten-Dritte am Samstag ebenso wie Angelique Kerber bei den Damen die Chance auf das Achtelfinale. Immer wieder und wieder streckte der 21-Jährige nach dem verwandelten ersten Matchball seine langen Arme Richtung Himmel. Mit weit aufgerissenem Mund schrie er seine Freunde heraus. "Gestern hatte ich während der ganzen drei Sätze Schmerzen. Ich habe versucht, was zu frühstücken, habe ich dann nicht. Ich bin jetzt ein bisschen schlapp, aber der Magen ist ok", sagte der Hamburger. Auch Andrea Petkovic hatte sich bei ihrem Zweitrunden-Aus übergeben müssen.

Mit einem Erfolg gegen Ernests Gulbis würde Zverev sein bestes Wimbledon-Resultat einstellen. Der Lette ist eine machbare Aufgabe, gegen ihn gespielt hat der Norddeutsche allerdings noch nie. Vor vier Jahren gehörte Gulbis zu den besten Zehn der Welt, weit abgerutscht tritt er jetzt als Qualifikant an. "Er ist sehr unberechenbar", sagte Zverev. Abseits des Platzes kennt er Gulbis gut, weil er im Alter wie sein Bruder Mischa ist, er früher bei ihm sogar übernachtet und seine Mutter mit für ihn gekocht habe.

Mit der Aufholjagd gegen Fritz war die Erinnerung an die French Open schnell wieder da. Auf der roten Asche in Paris vor einem guten Monat hatte der Weltranglisten-Dritte das Kunststück vollbracht, dreimal nacheinander einen 1:2-Satzrückstand zu drehen. Erstmals zog Zverev mit diesen verrückten und spannenden Aufholjagden in ein Grand-Slam-Viertelfinale ein.

So war Zverevs Auftritt gegen den US-Profi nicht nur wegen seiner gesundheitlichen Probleme, sondern auch angesichts des Drucks beeindruckend. Der 1,98 Meter große Schlaks ging auf dem Platz konzentriert seiner Arbeit nach. Sein Break zur 3:1-Führung zelebrierte der jüngere Zverev-Bruder mit einem lauten Schrei und einem Blick hinauf zu seinem Vater in seiner Box. "Ich bin nicht in Panik geraten, denn ich habe gesehen, dass ich viel besser spiele als gestern und ich leicht gewinnen konnte", sagte er.

Der Norddeutsche dominierte so sehr den Neuanfang, dass er nach dem 1:1 im gesamten vierten Satz nur noch drei Punkte seines Gegners zuließ. Bei Fritz, wie Zverev 1997 geboren, schlichen sich mehr Fehler ein. So blieben schnell keine Zweifel, dass der große deutsche Hoffnungsträger den Court 1 als Sieger verlassen würde. "Ich habe ein schwieriges Match gewonnen, das ist alles, was zählt. Ich habe in den Sätzen vier und fünf großartiges Tennis gespielt, das nehme ich mit", sagte Zverev.

