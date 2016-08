Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2221 bei Wassertrüdingen auf Höhe Geilsheim (Lkr. Ansbach) zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Der schwarze Opel fuhr von Wassertrüdingen her kommend auf der Staatsstraße, geriet aus bislang noch nicht geklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Kleintransporter. Dabei wurden nach zwei Personen lebensgefährlich und eine Person mittelschwer verletzt. Der Unfallverursacher wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und die Feuerwehr musste ihn mit technischem Gerät befreien. © NEWS5 / Frohna