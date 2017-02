Zwei Polizisten von Mordverdächtigem überfahren und getötet

MÜLLROSE - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 24-Jähriger Mann im Landkreis Oder-Spree zwei Polizisten überfahren und getötet. Der Mann sei verdächtig, in Müllrose zuvor seine 79-jährige Großmutter umgebracht zu haben, berichtete Polizeisprecher Ingo Heese.

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeugs. Foto: Patrick Seeger/Archiv (dpa)



Nach dem Fund der Leiche am Vormittag sei der 24-Jährige schnell in Verdacht geraten. Der Mann sei mit seinem Auto geflohen und habe an einer Kontrollstelle in Oegeln die beiden Beamten überfahren. Beide Polizisten , sagte Heese.

Der 24-Jährige wurde kurz darauf gefasst. Zu den Hintergründen der Tat gebe es noch keine Erkenntnisse, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß. Der Mann sei zunächst in ärztlicher Behandlung.

Die Polizei sei am Vormittag alarmiert worden, weil die 79-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden war, berichtete Heese. "Die ersten Erkenntnisse deuteten klar auf ein Tötungsdelikt hin." Daraufhin sei der 24-Jährige Enkel auf Grund von Hinweisen in Verdacht geraten. Sofort wurde eine Großfahndung auch mit Hubschraubern ausgelöst.

