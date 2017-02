Zwei Polizisten von Verdächtigem überfahren und getötet

vor 1 Stunde

MÜLLROSE - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 24-jähriger Mann in Brandenburg am Dienstag zwei Polizisten überfahren und getötet. Der Mann sei verdächtig, in Müllrose zuvor seine 79 Jahre alte Großmutter umgebracht zu haben, sagte Polizeisprecher Ingo Heese.

dpa