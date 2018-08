Zweiter Saisonsieg für Jürgen Klopps FC Liverpool

vor 1 Stunde

LONDON - Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool auch das zweite Saisonspiel in der englischen Premier League gewonnen.

Liverpools James Milner bejubelt sein Tor nach einem Elfmeter zur 1:0-Führung gegen Crystal Palace. © Nick Potts/PA Wire (dpa)



Liverpools James Milner bejubelt sein Tor nach einem Elfmeter zur 1:0-Führung gegen Crystal Palace. Foto: Nick Potts/PA Wire (dpa)



Dank eines Elfmetertreffers von Mittelfeldspieler James Milner kurz vor der Pause und eines späten Tores von Sadio Mane (90.+3) fuhren die Reds einen schmucklosen 2:0 (1:0)-Sieg bei Crystal Palace ein. Damit rangiert der Champions-League-Finalist in Englands Fußball-Oberhaus nun auf Platz zwei hinter dem punktgleichen Tabellenführer Manchester City.

Zum Auftakt vor einer Woche hatte Klopps Team 4:0 gegen West Ham United gewonnen. Diesmal konnte Liverpool zwar kaum glänzen, brachte den Sieg am Ende aber sicher über die Runden. In der Schlussphase spielte Palace wegen der Roten Karte gegen Aaron Wan-Bissaka nach einer Notbremse gegen Mohamed Salah (75. Minute) in Unterzahl. Dies nutzte Mane kurz vor Schluss zur Entscheidung.

dpa