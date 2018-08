Zweitligaspiel Dresden-HSV wegen Polizei-Einsatz in Chemnitz abgesagt

vor 53 Minuten

DRESDEN - Das Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV am Samstag (13.00 Uhr) ist wegen des Polizei-Großeinsatzes in Chemnitz abgesagt worden. Das teilten beide Fußball-Clubs am Freitag mit.

dpa