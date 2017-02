Bei so vielen geschminkten Gesichtern fiel Clown Francesco gar nicht mehr so in der Masse auf. Trotzem brachte er sein überwiegend junges Publikum während seiner Kunststückchen jedesmal zum Staunen. Sonja und Harry von den "Moskitos" sorgten neben all den Spielen für die richtige Musik. Und so war nicht nur für die Kleinen etwas dabei. © Harald Sippel