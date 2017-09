Sich treiben lassen, Kunstwerke betrachten und eine äthiopische Kaffeezeremonie genießen: Die Kunstausstellung "Offen auf AEG" gewährte am Samstag spannende Einblicke in die Werke vieler Künstler. Auf dem Programm stehen bis Sonntag Aktionen, Workshops und Konzerte.

Die Frauenauracher Kirchweih ist stets die letzte im Reigen der Erlanger Vorortkirchweihen. In diesem Jahr ist sie im Rahmen des 750-jährigen Jubiläums von Frauenaurach gefeiert worden.

Als bestes Beispiel der Ziele einer auch auf die nächsten Generationen ausgerichteten Dorferneuerung wurde im Ortsteil Reinhardshofen ein "Wasserspielplatz" seiner Bestimmung übergeben. Dabei durften die Kinder auch das symbolische Band mit durchschneiden und die Spendertafel enthüllen. Ehrenamtliche hatten 900 Stunden in das Projekt gesteckt.

Hoher Sachschaden ist bei einem Küchenbrand in der Hertleinstraße in Erlangen entstanden. Als die Feuerwehr an dem zweistöckigen Wohnblock eintraf drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus den Fenstern im Erdgeschoss.