Das erste Zero-Waste-Festival in Fürth hat die Besucher mit vielen Ideen versorgt, wie sie im Alltag die Umwelt schonen können. Vertreten waren ganz unterschiedliche Initiativen - sie verbindet die Vision, dass immer mehr Menschen, ja ganze Städte „Zero Waste“, also null Müll, produzieren – durch bewusstes Handeln und Wiederverwerten.

Während der Löscharbeiten an einem Kleintransporter haben sich am Sonntagnachmittag auf der A9 in beide Richtungen lange Staus gebildet - Das Führerhaus des Transporters und Teile des Mitttelstreifens gerieten in Brand, die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden.