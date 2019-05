Kids in Action: Auf dem ganzen Gelände der Grundschule Gartenstraße stellten einheimische Sportvereine ihre Sportarten vor und luden zum aktiven Mitmachen und Ausprobieren ein. So konnten die Kinder zum Beispiel Bogenschießen, Fußball spielen, Basketball, Kickboxen oder Turnen testen. Über 150 Kinder probierten sich wagemutig an den bunt gemischten Sportangeboten aus. Die Verpflegung war mit Jogurt und Mineralwasser für alle reichlich vorhanden. Auch damit setzte man ein Zeichen für einen gesunden und aktiven Lebensstil. © Yevheniia Frömter

Vier historische Balken wahren die Tradition des Pegnitzer Alten Rathauses Von Anerkennung für einen nüchternen, mit allen technischen Raffinessen ausgestatteten Funktionsbau bis hin zum Ausruf "Oh Gott, ist das hässlich" reichten die Kommentare beim "Tag der offenen Tür" im Alten Rathaus der Stadt Pegnitz. Entstanden sind moderne Büroräume für das Einwohnermeldeamt und das Standesamt sowie eine öffentliche Toilette und ein schmuckloser Sitzungssaal, in dem vier historische Balken die Tradition eines der ältesten Pegnitzer Denkmale wahren, allerdings zum Großteil verdeckt durch riesige runde LED-Leuchten. Die Sanierung und barrierefreie Umgestaltung hat genau zwei Jahre in Anspruch genommen und knapp 1,5 Millionen Euro gekostet.

Fürthlauf, Trempelmarkt & Volksfest: Unsere Freizeit-Tipps In Fürths Straßen geht am Sonntag der Fürthlauf über die Bühne. Das Nürnberger Volksfest endet am gleichen Tag nach drei langen Wochen. Rund um den Rothsee steigt derweil der Fitnesstag, wo sich die Besucher bei zahlreichen Mitmachaktionen sportlich betätigen können. In Schwabach übernehmen dagegen die Wrestler das Zepter. Die Spring Xplosion steigt am Samstag im Markgrafensaal. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.