Am Ostersonntag ist ein Autofahrer bei Sulzbach-Rosenberg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Mann in seinem Auto eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Der Wagen des 62-Jährigen wurde dabei komplett zerstört, er selbst erlitt schwere Verletzungen. Die Straße zwischen Sulzbach und Rosenberg, auf der sich der Unfall ereignete, war gegen Mittag für knapp zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. © NEWS5 / Zeilmann