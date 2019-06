Bei dem Fahrzeugbrand auf der A9 Richtung München wurde zwar niemand verletzt, der Fahrzeugführer konnte sich rechtzeitig aus der Kabine retten. Allerdings bildeteten sich aufgrund der Lösch- und Räumungsarbeiten lange Staus in beiden Fahrtrichtungen. Helfer der DLRG waren außerdem vor Ort, um die wartenden Autofahrer mit Wasserflaschen zu versorgen. Nach einer Stunde konnte der Verkehr Richtung Nürnberg wieder fließen, in Fahrtrichtung München zogen sich die Räumungsarbeiten über mehrere Stunden in die Länge. © Pressefotografie Andy Eberlein