Alexander Zverev erreicht Finale in Genf

vor 13 Minuten

GENF - Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in Genf das Endspiel erreicht und steht vor seinem ersten Titel in dieser Saison.

Alexander Zverev freut sich über seinen Sieg im Halbfinale von Genf. © Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE (dpa)



Der zuletzt formschwache Hamburger setzte sich gegen Federico Delbonis aus Argentinien mit 7:5, 6:7 (6:8), 6:3 durch und kann wieder selbstbewusster in die French Open starten. "Ich freue mich über den Sieg, es ist großartig, im Finale zu stehen", sagte Zverev nach seinem mühsamen Dreisatz-Erfolg in 2:38 Stunden.

Im Kampf um den Turniersieg bekommt der 22-Jährige am Samstag die Chance auf eine Revanche gegen den Chilenen Nicolas Jarry. Gegen den Weltranglisten-75. hatte Zverev zuletzt beim Turnier in Barcelona nach einem vergebenen Matchball in der zweiten Runde verloren. "Da habe ich nicht gut gespielt, wir haben beide viele leichte Fehler gemacht, es war kein tolles Match", sagte er jetzt rückblickend.

Sein bislang einziges Finale in dieser Saison bestritt der Weltranglisten-Fünfte Zverev Anfang März in Acapulco, als er sich dem Australier Nick Kyrgios geschlagen geben musste. Zverev hatte sich kurzfristig für eine Teilnahme am Sandplatz-Turnier in Genf entschieden, um Spielpraxis für die French Open zu sammeln. Dort trifft er frühestens am Montag auf den Australier John Millman.

dpa