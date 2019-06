Das Dutzend ist voll: Zum zwölften Mal kamen am Pfingstwochenende die Oldtimer-Schlepper-Freunde zur Kirchweih in Gauchsdorf zusammen. Waren es 2017 noch 101 Traktoren, so verkündete das Organisationsteam in diesem Jahr eine neue Rekordbeteilung von sage und schreibe 220 Traktoren. "Aufgebrezelt" und fein herausgeputzt standen McCormick, Steyr, Nordtrak, Fendt, Schlüter, Eicher, Lanz, Bautz, Deutz, MAN, natürlich auch Porsche, Allgeier, Hanomag, Kramer, Landini, Hela und Gutbrod nebeneinander. © Roland Gössnitzer