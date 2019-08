Angelique Kerber bei US Open in erster Runde ausgeschieden

vor 48 Minuten

New York (dpa) - Angelique Kerber ist bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins, die das Turnier in New York im Jahr 2016 gewonnen hatte, verlor am Montag gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 5:7, 6:0, 4:6.

dpa