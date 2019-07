Auch Petkovic verliert Erstrundenpartie in Wimbledon

vor 31 Minuten

LONDON - Mit dem Erstrunden-Aus von Andrea Petkovic hat sich die Niederlagenserie der deutschen Tennisprofis in Wimbledon fortgesetzt. Die 31-Jährige aus Darmstadt verlor in London mit 6:2, 2:6, 5:7 gegen die Rumänin Monica Niculescu.

Auch Andrea Petkovic schied in Wimbledon aus. © Gerry Penny/epa (dpa)



Auch Andrea Petkovic schied in Wimbledon aus. Foto: Gerry Penny/epa (dpa)



Die Weltranglisten-69. begann überzeugend und ließ zunächst auf den ersten deutschen Sieg bei der diesjährigen Auflage des Grand-Slam-Turniers in London hoffen. Nach 2:10 Stunden war nach dem kollektiven Scheitern am Montag auch der achte deutsche Teilnehmer gescheitert. Auch der Weltranglisten-Fünfte Alexander Zverev hatte sich am Eröffnungstag in der ersten Runde verabschiedet.

dpa