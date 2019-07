Am Samstag schlüpfte Herzogenaurach wieder in sein mittelalterliches Gewand. Mit einem Eröffnungsumzug startete die Festlichkeit, die von Handwerkskunst, Geschichtenerzählern, Musik oder Akrobatik-Shows geprägt ist.

Am Freitagabend waren wieder zahlreiche Feuerwehr-Einheiten in Heinersreuth (Landkreis Bayreuth) im Einsatz, wo erneut ein Wald in Brand geraten war. Bereits am Vorabend hatte dort eine größere Fläche gebrannt, die gelöscht wurde. Die Ursache des Feuers ist bislang noch unklar. Wie die Polizei gegenüber nordbayern.de bestätigte, sei auch eine Brandstiftung nicht auszuschließen.