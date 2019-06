Auftritt von Teenie-Comedian im Rollstuhl geht viral

vor 50 Minuten

KÖLN - Mit Witz und Rollstuhl: Der Comedian Carl Josef (14) begeistert mit Scherzen über seine Behinderung gerade das Netz.

Carl Josef begeistert in der Online-Comedy-Sendung «NightWash». © myspass/brainpool (dpa)



Carl Josef begeistert in der Online-Comedy-Sendung «NightWash». Foto: myspass/brainpool (dpa)



In einer Episode der Online-Comedy-Sendung "NightWash" von Anfang Juni trat der Jugendliche, der an einer voranschreitenden Muskelschwäche leidet, als jüngster Live-Act in der Geschichte der Sendung auf. Der am Montag bei YouTube veröffentlichte Clip seines Auftritts wurde bis Mittwochmittag bereits mehr als 1,7 Millionen Mal geklickt.

Mit Goldkette, Turnschuhen und Baseballcap spricht Carl knappe zehn Minuten über seinen Alltag im Rollstuhl, über die Schule oder seinen Umgang mit Mädchen. Die Lacher hat der Teenager dabei von Anfang an auf seiner Seite: "Ihr fragt euch jetzt alle dasselbe", sagt er. "Und ich weiß, ich muss es ansprechen - und ja: ich bin Single."

Carl Josef will sein Publikum aber auch motivieren, für eigene Träume zu kämpfen. "Ich hatte den Traum, mal auf der Bühne zu stehen und Leute zum Lachen zu bringen", sagt der junge Mann. Und: "Ich hab gesagt: Okay, mich kann nix aufhalten - gut - bis auf Bordsteine."

dpa