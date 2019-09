Duales Studium zum Bachelor of Arts BWL-Medien- und Kommunikationswissenschaften

Du bist kreativ, selbstständig und Medienaffin? Arbeite und lerne von und mit Berufsprofis aus verschiedensten Bereichen (Werbevermarktung, Vertrieb, Marketing, Controlling, u.v.m.) praxisrelevante Themen.

Theoretisches Fachwissen erhältst Du während Deines Studiums an der DHBW in Ravensburg.

Die dualen Studenten pendeln alle drei Monate zwischen der DHBW Ravensburg und dem Medienhaus in Nürnberg



Das erwarten wir:

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife

Guter bis sehr guter Abschluss

Sehr gute Noten in Deutsch und Mathematik

Ausgeprägtes Interesse für Medien

Sehr gute analytische Fähigkeiten, hohes Engagement und strukturierte Arbeitsweise

Sehr gute Allgemeinbildung und hohes Interesse an Wirtschaft

Freude an der Arbeit im Team und sicherer Sprachgebrauch

Ausgeprägte Ergebnis- und Zielorientierung

Alle 3 Monate zwischen der Universität und dem Standort in Nürnberg zu pendeln, ist für Dich kein Problem.

Das bieten wir:

Attraktiver Berufseinstieg durch die Kombination aus beruflicher Praxis und begleitendem Lernen

Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg

BWL-Medien- und Kommunikationswissenschaften in Ravensburg Vergütung im 1. Jahr: 921 Euro

Vergütung im 2. Jahr: 986 Euro

Vergütung im 3.Jahr: 1.051 Euro

Weitere Extras:

Zuschuss VAG-Tickets, vermögenswirksame Leistungen, Weihnachtsgeld und andere Gratifikationen Dauer: 3 Jahre

Arbeitszeit im Betrieb: 35 Std. pro Woche

Sie möchten sich bewerben?



Bewerbungsunterlagen: Bewerbungsanschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopie der letzten beiden Zeugnisse, Nachweis über zusätzliche Qualifikationen



Schicken Sie Ihre Bewerbung an:



Verlag Nürnberger Presse

Druckhaus Nürnberg GmbH & Co. KG

Kaufmännische Ausbildung

z. Hd. Herrn Brüchner

Marienstr. 9–11

90327 Nürnberg



oder per E-Mail an bewerbung.kauf.ausbildung@pressenetz.de