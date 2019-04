So pittoresk sah die in den Jahren 1891 bis 1894 errichtete Christuskirche in Nürnberg Steinbühl einmal aus. Der Stil, für den sich die Architekten im ausgehenden 19. Jahrhundert entschieden haben, heißt "Neugotik". Neugotische Kirchen lehnen sich optisch an gotische Sakralbauten wie den Kölner Dom oder Notre-Dame in Paris an. Sigmund Schuckert unterstützte den Bau damals großzügig: Er stiftete 10.000 Mark für eine Kanzel und sorgte dafür, dass die Christuskirche als erste Kirche in Deutschland eine elektrische Beleuchtung und Heizung erhielt. Den Strom lieferte die Zentrale der Siemens-Schuckert-Fabrik in der Südstadt. © NN-Archiv