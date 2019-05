Der große Besucherstrom blieb bei der 14. Auflage von „Rund ums Rad“ aus - zumindest bei der Eröffnung am Samstag. Kälte und Regen sorgten dafür, dass kaum Interessenten auf der großen Freifläche unterwegs waren. Am Sonntag dagegen herrschte reges Interesse an allem, was mit Räder zu tun hat. „Die Automobil- und Zweiradschau wurde von Besuchern regelrecht überrannt“, strahlten gestern die Organisationsleiter Thomas Schattner und Udo Zink um die Wette, und auch die Autohändler waren zufrieden. © Yevheniia Frömter

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Porsche Cabrio überschlägt sich bei Bayreuth: Zwei Verletzte und Totalschaden Am Sonntag musste die Feuerwehr anrücken, um ein Cabrio zu stabilisieren, das sich bei einem Unfall überschlagen hatte und auf der Seite gelandet war. Zu dem Vorfall kam es bei Bayreuth. Die beiden Verletzten mussten in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand Totalschaden.

Antwerpen zu stark: Brose Bamberg bei Final Four nur Vierter Die Basketballer von Brose Bamberg haben die Saison in der Champions League auf dem vierten Platz beendet. Nach der 50:67-Niederlage im Halbfinale gegen Virtus Bologna verloren die Franken am Sonntag in Antwerpen auch das Spiel um Rang drei gegen Gastgeber Telenet Giants deutlich mit 58:72.