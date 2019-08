Banksys Brexit-Bild in Dover ist weg

DOVER - Ein meterhohes Wandgemälde des mysteriösen britischen Graffiti-Künstlers Banksy zum Brexit in der südenglischen Hafenstadt Dover ist nicht mehr zu sehen. An der Hauswand in der Nähe des Fährterminals war ein Gerüst aufgebaut, wie Fotos am Montag zeigten. Es sah so aus, als sei die Wand weiß übertüncht worden.

Banksys Werk wurde offenbar mit weißer Frabe übertüncht. Foto: Gareth Fuller/PA Wire (dpa)



Das Bild von Banksy war im Frühjahr 2017 aufgetaucht. Es zeigte die EU-Flagge mit gelben Sternen und einen Arbeiter auf einer Leiter, der dabei war, einen der Sterne mit Hammer und Meißel zu entfernen. Der Künstler, der selbst nie in der Öffentlichkeit auftaucht, hatte auf Instagram bestätigt, dass es sein Werk sei. Das Bild wurde daraufhin auf einen Wert von einer Million Pfund (1,1 Millionen Euro) geschätzt.

Seit dem Frühjahr 2017 war Banksys Brexit-Werk in Dover zu sehen. Das war einmal... Foto: Matt Dunham/AP (dpa)



Banksys Streetart taucht inzwischen in aller Welt auf, zuletzt im Mai in Venedig. Ob das aufgemalte Bild vor dem Übertünchen irgendwie konserviert worden war, ist unklar. Die Besitzer des Hauses äußerten sich zunächst nicht, aber sie hatten einen Verkauf schon mal öffentlich in Erwägung gezogen. Der Tory-Abgeordnete von Dover, Charlie Elphicke, äußerte auf Twitter seine Enttäuschung über das Verschwinden des Bildes.

