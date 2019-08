Baseball-Star Kepler bricht 68 Jahre alten Rekord

ARLINGTON - Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler sorgt in der nordamerikanischen Eliteliga MLB weiter für Furore.

Max Kepler erzielte seinen 33. Homerun. Foto: Tony Gutierrez/AP (dpa)



Der 26-Jährige erzielte beim 4:3-Sieg seiner Minnesota Twins bei den Texas Rangers seinen 33. Homerun der Saison und stellte damit einen neuen Rekord für in Europa geborene Spieler auf. Die bisherige Saison-Bestmarke hatte der Schotte Bobby Thomson im Jahr 1951 mit 32 Homeruns für die New York Giants gehalten.

Kepler ist in seinem fünften Jahr in der MLB und spielt mit Abstand seine beste Saison. Auch dank der Homeruns des gebürtigen Berliners liegt Minnesota in der American League mit 74 Siegen und 48 Niederlagen auf dem dritten Platz.

