Bayern München feiert 29. deutsche Fußball-Meisterschaft

vor 1 Stunde

München (dpa) - Der FC Bayern München ist zum 29. Mal deutscher Fußball-Meister. Der Rekord-Titelträger gewann die Meisterschale am Samstag zum siebten Mal in Folge und liegt in der Abschluss-Tabelle vor Vize-Meister Borussia Dortmund.

dpa