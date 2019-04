Bayern München im Pokalfinale - 3:2-Sieg in Bremen

vor 1 Stunde

BREMEN - Der FC Bayern München hat zum 23. Mal das Finale um den DFB-Pokal erreicht. Die Bayern gewannen am Mittwoch das Halbfinalspiel bei Werder Bremen mit 3:2 (1:0) und treffen nun im Endspiel am 25. Mai in Berlin auf RB Leipzig.

dpa